ابراهيم: المسؤولون نهبوا البلد وهمشوه ولم يتركوا فيه رغيفًا

أكّد رئيس ​اتحاد نقابات الأفران​ كاظم ابراهيم، في تصريح تلفزيوني، أن "على الناس التوجه الى المسؤولين وليس لنا، فالمسؤولون لم يتواصلوا معنا منذ أن أعلنا الإضراب".

وشدد على أن "المسؤولين نهبوا البلد وهمشوه ولم يتركوا فيه رغيفًا"، لافتًا الى أن "كلام الوزير منصور بطيش "عيب يحكى".

