أكّد رئيس اتحاد نقابات الأفران كاظم ابراهيم، في تصريح تلفزيوني، أن "على الناس التوجه الى المسؤولين وليس لنا، فالمسؤولون لم يتواصلوا معنا منذ أن أعلنا الإضراب".
وشدد على أن "المسؤولين نهبوا البلد وهمشوه ولم يتركوا فيه رغيفًا"، لافتًا الى أن "كلام الوزير منصور بطيش "عيب يحكى".
كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم: المسؤولون نهبوا البلد وهمشوه ولم يتركوا فيه رغيفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.