جورج فياض: غير مقتنعين بتسلم الدولة استيراد المحروقات

علق نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط ​جورج فياض​ على الدعوات لأن تتسلم الدولة استيراد المحروقات، قائلا "غير مقتنعين بذلك، ولكن الدولة بالاصل تستورد مادة المازوت في منشآت طرابلس وتلعب دورا في الاستيراد وتنافسنا في السوق"، مشيراً إلى أن "هناك تخوفا من ان تتسللم الدولة قطاع تجاري لانه سيجري مثلما جرى في شركة الكهرباء، مثلما تنقطع الكهرباء سينقطع المازوت".

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