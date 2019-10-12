شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر اقتصادية لتركيا من العدوان على سوريا والبنك المركزى يبيع 1,2مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب العدوان التركى على سوريا فى خسائر اقتصادية كبيرة على تركيا، حيث ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أنه في الوقت الذي تنشغل فيه وسائل الإعلام التركية والعالمية بمتابعة آخر تطورات العملية العسكرية التي تشنها القوات المسلحة التركية على شمال سوريا، أقدم البنك المركزي التركي على بيع 1.2 مليار دولار أمريكي.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن البنك المركزي التركي لجأ إلى بيع 1.2 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي، في محاولة منه للسيطرة على سعر صرف العملة، خوفًا من التقلبات التي قد تتبع العملية العسكرية التي تشنها تركيا على شمال سوريا وسط انتقادات حادة من المجتمع الدولي.

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وأوضحت صحيفة زمان، أنه مع عملية البيع الأخيرة، تراجع إجمالي الاحتياطي النقدي التركي من 34.54 مليار دولار إلى 33.3 مليار دولار، كما أنه بالرغم من تدخل البنك المركزي إلا أن الدولار واصل الارتفاع أمام الليرة ليتأرجح بين 5.90 و5.85 ليرة، بعد أن كان عند مستوى 5.69 ليرة تركية مطلع الأسبوع الماضي.