اليمن: قتلى وجرحى من الحوثيين في محاولة تسلل فاشلة بصعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن (أ ش أ)
قُتِل وجرح عددٌ من ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران ، اليوم السبت ، بنيران الجيش اليمني الوطني، في جبهة الحشوة، بمحافظة وصعدة شمالي البلاد.
وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من العناصر التسلل باتجاه مواقع الجيش، في جبال الربعة الاستراتيجية.
كما أفشلت قوات الجيش اليمني محاولة الميليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار.
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