بالصور- بدء تطوير 11 قرية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسون، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا بحضور لجنة من أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ضمت رؤساء المراكز والمدن ومديري الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والتعليم والأبنية التعليمية والصحة والتضامن الاجتماعي.

وقال سكرتير المحافظة، إنه بناء على تكليفات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عقد الاجتماع لمتابعة الإجراءات التمهيدية لبدء العمل في تطوير القرى الأكثر احتياجًا بإجمالي 11 قرية كمرحلة أولى، موزعة على مختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف أن خطة تطوير القرى أكثر احتياجًا، تشمل مشروعات متكاملة تتضمن تحسين خدمة مياه الشرب والتغطية بالصرف الصحي، بجانب إعادة تأهيل وترميم المنازل، ورفع كفاءة المدارس ومراكز الشباب، علاوة على رصف الطرق وتركيب أعمدة الإنارة.

ووجه السكرتير العام مسئولي قطاعات البنية التحتية والخدمية، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية للمشروعات التي سيتم تنفيذها بكل قطاع، على أن يتضمن البيان التكلفة المالية والبرنامج الزمني للتنفيذ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو البدء في التنفيذ بأقرب وقت ممكن، ليعقب ذلك تسليم هذه القرى بشكل متكامل ونموذجي.