حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: أمرت نيابة البساتين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات. وتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 120 جرام بانجو واستروكس، و85 قرصًا مخدرًا، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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