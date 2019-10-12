وسط العدوان التركي.. داعش يقتل سياسية كردية في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أفادت وكالة "هوار نيوز" الكردية، بمقتل الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، الجمعة، في كمين نصبه مرتزقة داعش للسيارات المارة على الطريق الدولي، أثناء توجهها إلى مدينة القامشلي ذات الأغلبية الكردية.
وهرب 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي الجمعة، من سجون كردية، جراء القصف التركي للمعتقلات والسجون التي تأوي عناصر التنظيم.
وحمل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم السبت، تركيا مسؤولية تنامي الإرهاب مرة أخرى في سوريا، جراء العدوان على الشمال الشرقي لسوريا.
ودعت الدول العربية إلى وقف العدوان على الشمال السوري، وإخراج القوات الأجنبية والتركية خارج الأراضي السورية، حفاظًا على وحدة البلد، وسلامة شعبها.
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