"فصول جديدة ومعاشات".. طارق شوقي: 10 أسباب وراء عجز المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن أسباب العجز في أعضاء الهيئة التعليمية، والتي تعمل الوزارة على تذليلها خلال الفترة المقبلة.

وقال "شوقي" خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن الأسباب تتمثل في افتتاح 59107 فصول دراسية جديدة منذ عام 2014، وترقية 526 ألف معلم العام الماضي، و88 ألف العام الحالي، واحالة 59862 معلما الى المعاش، إلى جانب تقليل الاغتراب لمعلمي مُسابقة 30 ألف معلم، وبلغ عددهم 17 ألف معلم، إلى جانب قرار نقل المعلمين وزيادة الانتدابات إلى المحافظات، وكذا انتداب مُعلمين لديوان الوزارة ودواوين المُديريات والإدارات التعليمية، وتحول الكثير منهم إلى الوظائف الإدارية والإشرافية.

وبحسب "شوقي" تتضمن الأسباب تطبيق قواعد النظام التعليمي الجديد على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وقرار السماح بالإجازات الخاصة بدون مرتب، وكذا السماح للمعلمين بإجازة نصف الأجر، الأمر الذي أسفر عن حصول 45734 على إجازة بدون مرتب والاعارات الخارجية والداخلية للمدارس الخاصة، وتقليل النصاب التدريسي.

والتقى رئيس مجلس الوزراء، بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، في إطار خطتها الرامية إلى النهوض بالعملية التعليمية، وإطلاق نظام تعليمي جديد يتوافق مع رؤية مصر المستدامة 2030، ويتواكب مع خطة بناء الإنسان المصري، التي تتبناها الدولة بالنظر إلى أهمية النهوض بالعنصر البشري.