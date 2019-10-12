18 إصابة في جمعة "شهدائنا الأطفال" بغزة

قال مصدر طبي "إن 18 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص وقنابل الغاز المباشرة بعدما استهدفت القوات الإسرائيلية المتظاهرين في مسيرات العودة شرق القطاع".

وتجمع آلاف الفلسطينيين عصر الجمعة في مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة التي حملت اسم "شهدائنا الأطفال".

واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات بالاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز ما أدى لوقوع الإصابات.

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ومنذ 30 مارس2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 327 فلسطينيا (16 منهم جثامينهم محتجزة من الاحتلال) وأصيب أكثر من 31 ألفا، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.