العراق يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف الهجمات التركية على سوريا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشكل عاجل وجدي لوقف العمليات العسكرية التركية في سوريا.
وذكر بيان للرئاسة العراقية أوردته الوكالة العراقية
وشدد الرئيس العراقي خلال الاتصال على ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشكل عاجل وجدي لوقف العمليات العسكرية التركية في سوريا وتبني الطرق السلمية لحل المشاكل القائمة، ودعم السوريين في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوقهم في الأمن والاستقرار والسلام.
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