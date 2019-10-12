الجيش الوطني اليمني يقتل قيادات بميلشيا الحوثي

أفشل الجيش الوطني اليمني هجوما لميليشيات الحوثي على مواقع سبق أن خسرتها بمديرية برط العنان بمحافظة الجوف شمال اليمن، حيث تكبدت فيها خسائر في الأرواح والعتاد.
وأكد قائد المحور الشمالي العميد هيكل حنتف، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن العشراتمن ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية لقوا مصرعهم، فيما تم أسر أحد عناصرهم، إثر تصدي وحدات تابعة للمحور الشمالي لهجوم عنيف شنته مجاميع كبيرة من الميليشيات الانقلابية على مواقع تحت سيطرة الجيش الوطني في سلسلة جبال الشعير التابعة لمديرية الحشوة.
وأشار العميد هيكل إلى أن تحركات الميليشيات تحت رقابة الجيش اليمني عبر عمليات استخباراتية، إلى جانب اليقظة التامة لمنتسبي الجيش، لافتا إلى أن الميليشيات تسعى بكل قوتها لتحقيق أي انتصارات إلا أنها تتحطم أمام بسالة الأبطال في قوات الشرعية بمساندة فاعلة من قوات التحالف العربي.
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