القوات العراقية تعثر على عبوات ناسفة وعتاد متنوع في كركوك

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، على عبوات ناسفة وأسلحة وأعتدة مختلفة في كركوك. وقال الناطق باسم الداخلية العراقية اللواء سعد معن - في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن قوة أمنية عراقية قامت، بتفتيش قرية المنصورية وقرية السدة التابعتين لقضاء الدبس بمحافظة كركوك، وفقا لمعلومات استخباراتية ". إن قوة أمنية عراقية قامت، بتفتيش قرية المنصورية وقرية السدة التابعتين لقضاء الدبس بمحافظة كركوك، وفقا لمعلومات استخباراتية ".

وأضاف معن أنه تم العثور على ٢٥ عبوة ناسفة نوع بلازما و١٨ عبوة أخرى اسطوانية و٩ صواريخ ولغم ضد الدروع ومساطر مع 30 بطارية وصفيحتين من مادة c4 و١٥ مقذوفا حربيا "، مشيرا إلى معالجة المواد من قبل الجهد الهندسي المرافق دون وقوع خسائر.

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