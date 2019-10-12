مسئول جزائري: الانتخابات الرئاسية ستخرج البلاد من أزمتها الحالية

أكد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، اليوم السبت، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستساهم في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

وقال شرفي - في تصريحات اليوم السبت بولاية تمنراست (جنوب) - "إن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم ستخرج البلاد من

أزمتها الحالية''، مشيرا إلى أن مشروع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نابع من الإرادة الشعبية، وهدفه تنظيم انتخابات حرة تفضي إلى انتخاب رئيس كفء يكون قادرا على تحمل هذه المسؤولية.



وأضاف أن حضوره شخصيا لتنصيب

المندوبية الولائية للسلطة بتمنراست يعود إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة بكافة مؤسساتها وهياكلها لهذه المنطقة من الجنوب الكبير.



وأكد شرفي أن سلطة الانتخابات تتمتع باستقلالية تامة، وجاءت في ظروف خاصة تمر بها البلاد والتي هي في حاجة ماسة لتحمل الشعب لمسؤولياته، كما أن اختيار مندوبي السلطة تم بعد التشاور مع مختلف فعاليات المجتمع المدني.