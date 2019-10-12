الرئيس العراقي يؤكد في اتصال مع جوتيريتش ضرورة إيقاف الحرب في سوريا

أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم السبت، ضرورة حشد الجهود الدولية لوقف الحرب في سوريا بصورة عاجلة، وتدارك الكارثة الإنسانية ومنع القوى الإرهابية من إعادة تنظيم نفسها وتهديد المنطقة والعالم. والعالم. واستعرض صالح، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش - وفقا للوكالة الوطنية العراقية نينا - التطورات الأخيرة في العراق، والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار، والتحقيق في أحداث العنف الأخيرة ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن الحوادث المؤلمة التي أودت بحياة عديدٍ من العراقيين، كما بحثا التطورات الناجمة عن الغزو التركي لشمال سوريا، وما يمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي. العراق، والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار، والتحقيق في أحداث العنف الأخيرة ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن الحوادث المؤلمة التي أودت بحياة عديدٍ من العراقيين، كما بحثا التطورات الناجمة عن الغزو التركي لشمال سوريا، وما يمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي.

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