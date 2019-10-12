مسئول يمني: المعركة تفرض على الجميع توحيد الجهود لبناء الدولة

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم السبت، إن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة مع المليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا تفرض على الجميع توحيد الجهود والإمكانات نحو الأهداف الأساسية المتمثلة في استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية وصولًا إلى الانتقال نحو بناء دولة اتحادية تسودها العدالة والمساواة.

وأضاف الفريق المقدشي خلال ترأسه اجتماعًا لقيادة العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اليمنية - وفقا لموقع ( سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - أن المعركة الوطنية فرضتها المليشيا المتمردة في محاولة منها للعودة إلى الماضي البائد الذي لفظه شعبنا ولن