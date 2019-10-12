كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون يقتلون 15 شخصا في هجوم على مسجد ببوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني ومسؤول محلي، اليوم السبت، أن مسلحين قاموا بقتل نحو 15 شخصا في هجوم على مسجد في شمال بوركينا فاسو يوم أمس الجمعة.

وقال مصدر أمني ومسؤول محلي، إن مسلحين قتلوا نحو 15 شخصا وأصابوا آخرين في هجوم على مسجد في شمال بوركينا فاسو خلال الصلاة مساء أمس الجمعة، ولم تتضح هوية المسلحين بعد، وفقاً لـ"رويترز".

وأدى التمرد الإسلامي هذا العام في بوركينا فاسو إلى إثارة التوترات العرقية والدينية، لا سيما في المناطق الشمالية المتاخمة لمالي المضطربة.

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وكانت بوركينا فاسو، في السابق، إحدى أهدأ دول المنطقة، لكنها عانت من امتداد عنف المتشددين إليها من جيرانها كما باتت مساحات واسعة من شمال البلاد خارج السيطرة حاليا.

ودفع تدهور الأمن الحكومة في ديسمبر، إلى إعلان حالة الطوارئ في عدة أقاليم شمالية متاخمة لمالي منها سوم.

وفي سبتمبر الماضي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته، عن أحد أسوأ الهجمات على جيش بوركينا فاسو في الشهور الماضية.

وبحسب ما أفادت "رويترز"، فإن التنظيم الإرهابي نسب الهجوم في بيان له إلى فرعه في غرب أفريقيا، ووقع الهجوم في 20 من أغسطس، في كوتوجو بإقليم سوم في شمال البلاد، حيث قتل متشددون 24 جنديا وأصابوا 7 آخرين.