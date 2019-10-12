كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: نعمل على تطوير أنظمة هجومية تتغلب على أي منظومة دفاع صاروخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، اليوم السبت، أن روسيا تعمل على تطوير منظومات هجومية تتغلب على أي نظام دفاع صاروخي.

وقال الرئيس الروسي، في مقابلة مع قنوات "العربية" و"سكاي نيوز" عربي، وقناة "آر تي" عربي: "سنعمل على تطوير أنظمة هجومية، والتي ستتغلب بالتأكيد على أي نظام دفاع صاروخي".

وتابع بوتين: "إننا سنقوم بذلك، والآن أصبح ذلك واضحاً بالفعل، لأن أنظمة الدفاع الصاروخية تعمل ضد الصواريخ الباليستية، التي تحلق على مسار باليستي، ونحن بالإضافة إلى تحسينها عدة مرات، قمنا أيضاً بصناعة أسلحة أخرى لم يقم بها أي أحد آخر في العالم".

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وتوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الثاني من مارس من العام الماضي، برسالة إلى الجمعية الفدرالية الروسية، تحدث فيها عن تصنيع روسيا لمنظومات أسلحة حديثة، رداً على نشر الولايات المتحدة للدرع الصاروخية، وأن حصة التسليح الحديث في ترسانة القوات المسلحة الروسية، ارتفعت بـ 3.7 أضعاف.

كما ذكر بوتين أن روسيا دخلت مرحلة تصميم جيل جديد من الصواريخ، وعن بدء تجارب عملية لمنظومة صاروخية جديدة ذات صاروخ ثقيل عابر للقارات أطلق عليه اسم "سرمات ".

وأعلن الرئيس الروسي أن سرعة أحدث صاروخ روسي فرط صوتي تتجاوز 20 ماك (ماك - سرعة الصوت، التي تعادل 300 متر في الثانية، أي 1224 كيلومترا في الساعة)، وهي في مأمن من وسائل الدرع الصاروخي.

ويشار إلى أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيزور المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري، على أن يزور الإمارات اليوم التالي في 15 من الشهر نفسه.