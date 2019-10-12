كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قسد" تدعو أمريكا لتحمل التزاماتهم الأخلاقية في ظل الهجوم التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالبت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، من حلفائها في الولايات المتحدة الأمريكية تحمل "التزاماتهم الأخلاقية" لحمايتهم من هجوم تركيا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان لقوات سوريا الديمقراطية، القول "حلفاؤنا ضمنوا لنا الحماية... لكن فجأة ودون سابق إنذار غادروا في قرارات غير عادلة بسحب قواتهم من الحدود التركية".
وتابع البيان "ندعو حلفائنا إلى الوفاء بواجباتهم وتحمل التزاماتهم الأخلاقية، لحمايتنا من خلال إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية".
أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن القصف التركي أسفر عن أكثر من 200 ضحية بين قتيل وجريح.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن "نتيجة القصف التركي نشأت حالة من الهجرة والنزوح الكبير تقدر بأكثر من100 ألف مدني مبدئيا".
هجوم تركيا على سوريا
قال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون داعش، أوقفوا اليوم الخميس جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.
ولم يقدم بيان وزارة الدفاع التركية مزيدًا من التفاصيل حول الهجوم، ولكنه شارك في شريط فيديو قصير عن قوات الكوماندوز، وقالت الوزارة أن الطائرات والمدفعية التركية أصابت 181 هدفًا شرق نهر الفرات في سوريا منذ بدء التوغل.
وتابع مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: "أن مقاتليهم صدوا الهجمات البرية للقوات التركية".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا: "إن القوات التركية حاولت المضي قدمًا على عدة جبهات تحت غطاء القصف الجوي والمدفعي لكنها لم تحقق أي تقدم ملموس.