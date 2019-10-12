كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوايدو": تم منع رئيس جواتيمالا المنتخب من الدخول إلى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مُنع رئيس جواتيمالا المنتخب، اليوم السبت، من الدخول إلى فنزويلا، حيث كان من المقرر أن يجتمع مع زعيم المعارضة خوان جوايدو، وفقًا لما ذكرته المعارضة الفنزويلية.

وقال مكتب "جوايدو" على "تويتر"، إن اليخاندرو جياماتي، أحد المحافظين الذي فاز برئاسة دولة أمريكا الوسطى في أغسطس، هبط في مطار سيمون بوليفار الدولي بالقرب من العاصمة كاراكاس، لكن "مسؤولو النظام يعيقون دخوله".

ومن جانبه، قال "جياماتي"، في مقطع فيديو تم تصويره على متن طائرة ونشره "جوايدو" على "تويتر": "هذه رسالة للرئيس جوايدو: نحن معك. على الرغم من أنهم لم يسمحوا لنا بالدخول، فسوف نسمع صوتنا اليوم في جميع أنحاء القارة".

وحسب "رويترز"، لم ترد وزارة الإعلام في فنزويلا على الفور على طلب للتعليق. "مادورو"، الاشتراكي، يسمي "جوايدو" دمية تدعمها الولايات المتحدة تسعى لإسقاطه في انقلاب.

تم الاعتراف بـ "جوايدو"، الذي يقود الجمعية الوطنية في فنزويلا التي تسيطر عليها المعارضة، كزعيم شرعي للبلاد من قبل العشرات من الدول الأخرى في يناير بعد الاحتجاج على الدستور لتولي رئاسة مؤقتة، ويجادل بأن إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو عام 2018 كانت غير شرعية.

وأشرف "مادورو" على انهيار اقتصادي في دول أوبك التي كانت مزدهرة ذات يوم، وهو متهم بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

في تغريدة قبل أن يُمنع "جياماتي" من الدخول، وصف مكتب "جوايدو" اجتماعهم المزمع بأنه "تاريخي وبدون سابقة".

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وفي سياق منفصل، أكد الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، أن الوضع الخطير في فنزويلا، يجب أن ينتهي بإجراء انتخابات جديدة.

وحذر الاتحاد الأوروبي، من أنه مستعد لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، لتسريع وتيرة التغيير.

وقال التكتل في بيان، بعد فرض حظر سفر على سبعة مسؤولين فنزويليين آخرين في الأمن والمخابرات متهمين بالتعذيب وتجميد أصولهم: "يؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده اتخاذ المزيد من الإجراءات".

ووجه الاتحاد الأوروبي، إيران على الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق، وفي السياق ذاته، كانت الدول الثلاث حملت إيران مسؤولية الهجوم على منشأتي شركة أرامكو النفطية، وقالت في بيان مشترك "من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمّل مسؤولية هذه الهجمات، ليس هناك تفسير آخر".

وأوضح في تقرير للصحيفة البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي أخبر إيران بأنه سيثير رسميًا مسألة عدم الامتثال الإيراني عبر آلية دولية لتسوية النزاعات إذا كانت الخطوة الإيرانية التالية تنتهك الاتفاق بشكل أكبر.

ونقلت "ذا جارديان" عن أحد المصادر قوله: إن "الصعوبة تكمن في أن إيران تقول إن تلك الخطوات قابلة للتراجع، لكن إذا عملوا على بناء قنبلة نووية، فهذا أمر لا رجعة فيه".

ووفقًا للصحيفة، فإنه بمجرد أن يتم تفعيل آلية تسوية النزاعات الخاصة بالاتفاقيات، فإن أمام الطرفين شهر كامل لإثبات عدم الامتثال، وإذا لزم الأمر فستكون هناك عقوبات سريعة على مستوى دولي.

وجاء تحذير الاتحاد الأوروبي بعد أن فشل إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، في التوسط في صفقة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران ترفع فيها واشنطن العقوبات وستعود "طهران" إلى الامتثال الكامل للاتفاقية.