كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الموساد: سليماني لم يدرج بعد في قائمة أهداف الاغتيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رئيس الموساد "يوسي كوهين" المزاعم الإيرانية حول إحباط محاولة اغتيال استهدفت قائد قوة القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، لكنه قال إن ذلك ليس مستحيلًا.

وجاءت تصريحات كوهين خلال مقابلة مع صحيفة ميشباشا.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرى كوهين كخليفة سياسي محتمل.

وقال كوهين، الذي ينتهي فترة ولايته في عام 2020، إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيدخل السياسة، ولكنه أضاف: "بالتأكيد أرى نفسي في قيادة إسرائيل في المستقبل".

وكوهين البالغ 57، مستشار الأمن القومي السابق في عهد نتنياهو، أصبح رئيس الموساد في عام 2016، خلفًا لتامير باردو.

وتفاخرًا بسياسة الاغتيالات، نفى كوهين أنها تراجعت مؤخرًا. وردا على سؤال حول ما إذا كان اغتيال العالم الفلسطيني، فادي البطش، في ماليزيا أجريت في أبريل الماضي من قبل الموساد، وقال كوهين: "لا تتوقعون منا أن ننشر قائمة الاغتيالات"

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وأضاف: "أن وكالته يمكن أيضا اغتال زعيم حزب الله حسن نصر الله، ولكن هذا لم يكن "السؤال الصحيح".

وكشف المسؤول أن هناك "إذا كان هناك هدفًا واحدًا نزيله دون تردد"، وكان ذلك مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية العاملة في الخارج.

وأضاف: "من العملاء المحليين إلى أولئك الذين يديرون عمليات شراء الأسلحة الموجهة نحو إسرائيل".

وقال: "هناك أكثر من بضع عمليات اغتيال".

وتعليقًا على التوترات الإقليمية، قال كوهين أن إسرائيل ليست مهتمة بصراع مع طهران، بل بمنعها من تطوير قدرة نووية.

وأضاف: "يجب منع أي خيار لإيران من تحقيق قدرات نووية عسكرية، ولا نريد أن ينهار النظام، ولا نريد الانتقام من العلماء النوويين أو قصف القواعد في طهران. في النهاية، وتريد إسرائيل إحضار إيران إلى طاولة المفاوضات ومن ثم التوصل إلى اتفاق يحجب أي خيار للقدرة النووية العسكرية ".

