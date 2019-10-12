كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: المحتجون يصرخون ضد قانون الوقود الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث الآلاف من المتظاهرين في الجزائر يوم الجمعة الحكومة على إطلاق سراح أكثر من 100 معتقل والتخلي عن قانون المحروقات الذي قالوا إنه "يبيع ثروات البلاد بثمن بخس للأجانب".

وواجه المتظاهرون صعوبات كبيرة في الانضمام إلى الساحات الرئيسية في الجزائر العاصمة بعد أن أقيمت قوات الأمن نقاط التفتيش على الطرق المؤدية إلى العاصمة.

وقال نشطاء أن 34 من 48 مقاطعة شهدت مظاهرات يوم الجمعة، بعضها ضخم كما في بجاية الصغرى ومنطقة القبايل (شرق) وفي وهران.

ورفع المتظاهرون ملصقات الصحفي المعارض محمد تملت، الذي توفي في السجن في نهاية عام 2016 بعد إضراب عن الطعام، والدكتور كمال الدين فخار، وهو شخصية معارضة أمازيغية، توفي قبل خمسة أشهر في نفس الظروف.

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وعززت قوات الأمن إجراءاتها ضد الاحتجاجات الأسبوعية الجزائرية، والتي بدأت في فبراير. وقالت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين أن السلطات احتجزت أكثر من 80 شخصًا وطالبت بالإفراج عن "السجناء السياسيين وسجناء الرأي".

وانتقد المتظاهرون رئيس أركان الجيش أحمد جيد صلاح، قائلين إنه كان محتجزًا. "كان عضوًا في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبالتالي يجب أن يتنحى عن منصبه".

وخلال مظاهرات يوم الجمعة أيضًا، انتقد المتظاهرون الحكومة بشدة بشأن قانون الهيدروكربونات الجديد، الذي يعطي امتيازات كبيرة للشركات الأجنبية في التنقيب عن النفط. ومن المتوقع التصديق على مشروع القانون يوم الاحد في اجتماع لمجلس الوزراء.

