كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يطلب من النواب دعم صفقة جديدة أو تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير إعلامية، إن بروكسل ولندن أقرب من أي وقت مضى إلى إبرام اتفاق، لكن ما إذا كان النواب يوافقون عليه فهذه هي مسألة.

وذكرت صحيفة "التايمز"، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيطلب من النواب دعم اتفاقه الجديد مع الاتحاد الأوروبي أو تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تستمر المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على مدار اليوم وسط تكهنات بأن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تقريبًا قد عقدت بعد عقد "جونسون" اجتماعات مثمرة مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار.

تسبق المحادثات قمم الاتحاد الأوروبي الحاسمة، المقرر عقدها في 17 و 18 أكتوبر. ويجب الموافقة على أي صفقة تتفق عليها لندن وبروكسل من قبل جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين.

يدخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في محادثات جديدة بعد اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، أعربوا فيه عن أملههم في حدوث انفراجة في الاتحاد الأوروبي.

سافر ستيفن باركلي، مبعوث جونسون إلى الاتحاد الأوروبي، إلى مقر الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع الإفطار يوم الجمعة مع ميشيل بارنييه، حيث من المتوقع أن يطلع مفاوض الاتحاد الأوروبي على ما إذا كان هناك تقدم جوهري.

وقال جونسون، إن هناك "طريقًا" لصفقة متأخرة لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الفوضوي والمكلف في 31 أكتوبر، بينما قال فارادكار إن الاجتماع كان "إيجابيًا للغاية".

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يبقى حجر العثرة الرئيسي هو كيفية التعامل مع الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة، بين بريطانيا وأيرلندا.

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والزعيم الأيرلندي ليو فارادكار آخر المعلومات عن القضية بعد اجتماع غداء خاص في شمال غرب إنجلترا استمر لعدة ساعات.

وقالا في بيان مشترك "يواصل الاثنان الاعتقاد بأن الصفقة في مصلحة الجميع.. وقد اتفقوا على أنهم يمكنهم رؤية طريق للتوصل إلى اتفاق محتمل."

بموجب اقتراح المملكة المتحدة، يجب أن تكون هناك عمليات تفتيش جمركية على بعض البضائع، ولكن ليس على الحدود نفسها. يقول الاتحاد الأوروبي إن أي شيكات جمركية غير مقبولة.

كان هناك القليل من الجوهر في بيان فارادكار وجونسون الذي يشير إلى حدوث تقدم أو ما إذا كان "المسار" قريبًا أم بعيدًا.

واتفق الاثنان على "التفكير" بشكل أكبر في مناقشاتهما، التي ركزت على تحديات الجمارك، كما وافقوا على مواصلة الحديث.