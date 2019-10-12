رونالدو يهدد عرش الإيراني دائي.. وهدف يفصله عن إنجاز تاريخي

وضع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بصمته أمس الجمعة، في الفوز الذي حققه منتخب بلاده بثلاثة أهداف دون رد أمام ضيفه لوكسمبورغ، ضمن مباريات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوربية 2020.

وأحرز نجم يوفنتوس الإيطالي، الهدف الثاني للبرتغال، موقعا بذلك هدفه التاسع في مبارياته الخمس الأخيرة التي خاضها مع المنتخب البرتغالي.

وبهدفه في مباراة الأمس، رفع صاحب 34 عاما، عدد أهدافه الدولية إلى 94 هدفا، معززا مركزه الثاني، كأكثر اللاعبين إحرازا للأهداف دوليا، ليقترب رويدا رويدا من الدولي الإيراني السابق علي دائي، الذي أحرز 109 أهداف.

وبات رونالدو أيضا، على بعد هدف وحيد من بلوغ الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية مع المنتخب والأندية التي لعب لها، حيث يستهدف تحقيق ذلك في المباراة القادمة للمنتخب البرتغالي أمام. مضيفه الأوكراني، الاثنين القادم.