بعد توفيره الظروف المميزة لبعثة الفريق.. الرجاء يبعث رسالة شكر وتقدير لهلال القدس الفلسطيني

بعث فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، رسالة شكر وتقدير لنادي هلال القدس الفلسطيني، نظير الاستقبال والظروف الجيدة التي وفرها مسؤولوه للفريق الأخضر، خلال خوضه إياب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وجاء في رسالة الرجاء الموجهة إلى رئيس هلال القدس: “يسعد كل مكونات نادي الرجاء الرياضي أن تتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كل الأطر العاملة بناديكم العريق بالشكر الجزيل والثناء العميق على توفير كل الظروف المميزة لنادي الرجاء خلال مباراته أمام هلال القدس”.

وكان الفريق الأخضر تغلب على مضيفه بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب فيصل الحسيني، مجددا بذلك فوزه على منافسه، بعدما هزمه ذهاب بالمركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء، بهدف نظيف.

وتأهل الرجاء لثمن نهائي المسابقة، حيث وضعته القرعة في مواجهة غريمه التقليدي، الوداد الرياضي، علما أن الفريق الأخضر سيكون الطرف المستقبل ذهابا يوم 2 نونبر القادم، بينما يستضيف الفريق الأحمر لقاء الإياب في 23 من الشهر ذاته.