العثماني: لا تقنوقراط في الحكومة بل لا منتمون.. وأنا من اقترح آيت الطالب وعويشة

دافع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن وجود وزراء لا منتمون في حكومته، مؤكدا أنم ليسوا تقنوقراط بل لا منتمون حزبيا.

وقال العثماني، صباح اليوم السبت، خلال افتتاحه ملتقى حزبي ببوزنيقة، “لدينا أشخاص غير منتمون في الحكومة، لكنهم ليسوا تقنوقراط، إنهم بدون انتماء سياسي”.

وشدد العثماني أنه ليس عيبا وجود وزراء بدون انتماء سياسي في الحكومة، وقال، “هذا ليس عيبا، إن حدث في قطاع معين نقاش، وفي الأخير نسنده إلى كفاءة باقتراح من رئيس الحكومة”، مضيفا، “في التعليم العالي والصحة الاقتراح جاء مني.. والناس تروج للأوهام”.

العثماني قال أيضا، “نعم يجب أن نهتم بالكفاءات الحزبية والخير أمام، ويجب أن نعطي باستمرار الإشارات الإيجابية، ونفتح باب الأمل للشباب عن طريق الإنجاز العملي، ويجب أن نعمل ونشتغل لمصلحة بلدنا”.

واعتبر المتحدث أن “إخراج الحكومة هي رسالة سياسية، وكل من استوزر باسم الأحزاب السياسية ينتمون إليها، ومن اقتراحهم، ولم نأتي بوزراء من خارج الأحزاب السياسية”.