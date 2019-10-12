16 قتيلا وجريحان في هجوم استهدف مسجدا في بوركينا فاسو

قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب اثنان بجروح بالغة بهجوم استهدف مسجدا في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية السبت. وقال مصدر لوكالة فرانس برس “هاجم مسلحون المسجد الكبير في سالموسي بين الساعة السابعة والثامنة من مساء الجمعة، ما أسفر عن مقتل 16 شخص ا على الأقل”.

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