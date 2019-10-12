لقيامه بتصرفات غير أخلاقية في حق أحد لاعبي فئة الشباب.. الرجاء يجر مؤطره الرياضي للقضاء

وضع فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، شكاية لدى السلطات القضائية، ضد مؤطره الرياضي، بعدما قام بتصرفات غير أخلاقية اتجاه أحد لاعبي فئة شباب الفريق الأخضر.

وأكد الرجاء، في بلاغ له اليوم السبت، أنه تلقى إفادة من اللاعب الثلاثاء الماضي، تتعلق بتصرفات غير أخلاقية، تعرض لها من طرف المؤطر الذي أقيل من منصبه، بعدما واجهه مسؤولو النادي بهذه الواقع، مما أفضى إلى فك الارتباط معه بصفة نهائية.

وأشار الفريق البيضاوي عبر بلاغه، أنه عمل على المواكبة النفسية والتحسيسية للاعبه الشاب، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع أفراد عائلته.

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وأوضح بلاغ الرجاء، أن المكتب المديري للفريق وفور علمه بإفادة اللاعب، اجتمع مع كل مؤطري ومسؤولي الفئات الشابة، الذي خلص لاتخاذ التدابير والآليات اللازمة التحسيسية منها، والوقائية من أجل حماية المواهب الكروية الشابة لنادي الرجاء الرياضي.

وكان الفريق الأخضر، أقال مديره التقني زكريا أوطالب الثلاثاء الماضي، دون الكشف عن السبب وراء الإقدام على إقالته، بينما تسربت أخبار تفيد أن سبب الإقالة يعود لتصرف غير أخلاقي في حق أحد لاعبي شباب الرجاء.

وبعيد إقالة أوطالب، قدم المدير الرياضي للفريق الأخضر، فتحي جمال استقالته من مهامه، علما أنه كان وراء جلب أوطالب لتولي مهمة مدير تقني بالنادي البيضاوي.