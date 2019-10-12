بعد إعادة ترميمه.. الرجاء يدعو منخرطيه لزياة تفقدية لمركز تكوين الفريق

حدد المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، يوم الاثنين القادم، موعدا أمام منخرطي النادي، من أجل القيام بزيارة تفقدية لمركز تكوين الفريق الأخضر، وذلك بعد الاصلاحات التي خضع لها، وتسببت في إغلاقه خلال الفترة الأخيرة.

ونشر الرجاء، بيانا، عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت، قال فيه: “يتشرف المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي بدعوة السيدات المنخرطات والسادة المنخرطين بالنادي لزيارة تفقدية لمركز التكوين بالنادي بعد اعادة فتحه عقب اعادة تشييده وترميمه، وذلك يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 على الساعة 7 مساء بمقر النادي”.

وأشار المكتب المديري للفربق الأخضر، أن هذه الزيارة ستكون فرصة للتواصل بين المكتب والمنخرطين، حول أهم القضايا والمستجدات التي تهم نادي الرجاء.