عموتة يستدعي آيت الخرصة للمنتخب المحلي.. ورباعي المنتخب الأول ينضم للتجمع الإعدادي

استدعى الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، الدعوة إلى سعد آيت الخرصة لاعب فريق الفتح الرباطي، من أجل الانخراط في تحضيرات العناصر الوطنية، للمواجهة المرتقبة ضد الجزائر، السبت القادم، برسم إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين.

والتحق بتجمع المنتخب المحلي، بمدينة السعيدية، كل من أنس الزنيتي، حارس مرمى الرجاء، وثنائي الوداد، اسماعيل الحداد، ووليد الكرتي، بالإضافة لعبد الكريم باعدي ظهير أيسر حسنية أكادير، علما أن الرباعي المذكور كان رفقة المنتخب الأول، الذي خاض لقاء وديا، أمس الجمعة، ضد منتخب ليبيا.

وتواصل العناصر الوطنية استعداداتها لموقعة الإياب، التي ستحتضنها أرضية الملعب البلدي ببركان، إذ يتوجب على أبناء عموتة تحقيق الفوز بأي نتيجة، من أجل اقتناص بطاقة التأهل إلى “الشان”، بعدما انتهى لقاء الذهاب شتنبر الماضي، بالتعادل السلبي، والذي جرت أطواره بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.