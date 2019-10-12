بوركينا فاسو: 16 قتيلا في هجوم استهدف مسجدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر هجوم مسلّح، اليوم، السبت، على مسجد شماليّ بوركينا فاسو عن مقتل 16 شخصًا وإصابة العشرات.

وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني "هاجم مسلحون المسجد الكبير في مدينة سالموسي، بين الساعة 19:00 و20:00 (الجمعة)، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل"، وأوضح أن 13 شخصًا لقوا حتفهم فورًا، بينما قضى ثلاثة متأثرين بجروحهم في وقت لاحق.

وأضاف المصدر الأمني لـ"فرانس برس" أنّ جريحين حالتهما خطرة.

وأكّد أحد سكان بلدة غوروم-غوروم القريبة الهجوم، مشيرًا إلى أن سكان سالموسي فرّوا من منازلهم بعد العملية.

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وبقيت بوركينا فاسو حتى العام 2015 في منأى من أعمال العنف التي شهدتها مالي ومن ثم النيجر، جارتاها شمالًا، لكنّ جهاديين، بعضهم على ارتباط بالقاعدة وآخرين بتنظيم الدولة الإسلامية، بدأوا بالتغلغل داخل المناطق الشمالية ومن ثم الشرقية قبل تهديد حدودها الجنوبية والغربية.

وقتل المسلحون نحو 600 شخص، وفق حصيلة أحصتها "فرانس برس"، وتشير مجموعات المجتمع المدني إلى أن الحصيلة تجاوزت ألف قتيل.

وفرّ نحو 300 ألف من منازلهم، بينما أغلقت حوالي 3000 مدرسة في وقت تزداد تداعيات أعمال العنف على الاقتصاد.