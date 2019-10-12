تونس: مهرجان أيّام قرطاج الموسيقية بحلّة جديدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فتتح مهرجان أيّام قرطاج الموسيقيّة مساء أمس، الجمعة، بحفل للموسيقار التونسي أمين بوحافة على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة التونسية، لتنطلق دورة المهرجان الجديدة وسط تطلّعات لأن يتحوّل إلى منصة عالمية للموسيقى البديلة المبتكرة.

وقال مدير المهرجان، عماد العليبي، في كلمة الافتتاح إن الدورة الجديدة "ستكون استثنائية بسبب جودة العروض وتنوع البرامج الخاصة بالمهن الموسيقية وبالتكوين"، مضيفًا أنّ الدورة الجديدة ستركز على "إبراز قيمة الصناعات الموسيقية وربط العلاقات المهنية وتبادل التجارب والخبرات في مجال الصناعات الموسيقية الإبداعية".

وأخذ بوحافة جمهور حفل الافتتاح في رحلة موسيقية حالمة مزجت بين أنماط مختلفة مثل الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الأعمال الفنية التي ألفها مثل أغاني مسلسلات "طريقي" و"غراند أوتيل" و"ونوس" و"هذا المساء" وفيلم "عيار ناري".

وألف بوحافة موسيقى الفيلم الروائي الطويل "على كف عفريت"، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية وغيرها من الأعمال وكذلك فيلم "تمبكتو" للمخرج الموريتاني عبد الرحمان سيساكو الفائز بسبع جوائز سيزار من بينها جائزة أفضل موسيقى.

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وتتنافس على جوائز المهرجان 13 مجموعة موسيقية منها تسع فرق تونسية وأربع فرق أجنبية من فلسطين والمغرب وبوركينا فاسو والكاميرون.

ووجه وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، تكريما إلى روح الفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدي، كما كرمت إدارة المهرجان كلًّا من الفنانين الراحلين رشيد طه من الجزائر وحسن الدهماني من تونس والفلسطينية ريم البنا.

وينظم المهرجان عروضًا موسيقية موازية يقدم أبرزها الفنان فائز علي فائز من باكستان، وراكيل تافاريس من البرتغال، وأسماء حمزاوي وفرقة بنات تمبكتو من المغرب، ونضال اليحياوي من تونس.

وبدأ المهرجان في ثمانينيات القرن الماضي باسم "مهرجان الأغنية التونسية" قبل أن يتحول عام 2005 إلى "مهرجان الموسيقى التونسية"، ثم أقيم لأول مرة باسم "أيام قرطاج الموسيقية" في كانون الأول/ ديسمبر 2010.

وتوقف المهرجان بعد الثّورة التّونسية الّتي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في مطلع عام 2011 قبل أن يعود في 2015.