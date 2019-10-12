بوغبا مهدد بالغياب عن مواجهة ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، قد يغيب عن مواجهة ليفربول يوم غد، الأحد، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن بوغبا كان قد سافر إلى دبي لاستكمال برنامجه التأهيلي في طقسٍ حار، لكنه على أعتاب الغياب عن موقعة الريدز.

وستكون موقعة ليفربول، حاسمة بشكل كبير في تحديد مستقبل مدرب اليونايتد أولي جونار سولسكاير.

ونشر بوغبا (26 عامًا) مقطع فيديو خلال استكمال برنامجه التأهيلي في دبي، وكتب عليه "أوشكت على الانتهاء".

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ومن المقرر أن يقدم بوغبا تقريرًا إلى الأطباء في مقر النادي هذا الأسبوع، لتحديد مدى تعافيه وموعد عودته.

ولكن هناك مخاوف من أن غياب بوغبا قد يمتد لما بعد مباراة ليفربول، بل ولنهاية الشهر الجاري.

ويواجه اليونايتد خلال هذا الشهر أيضا نوريتش سيتي في الدوري يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على أن يلعب مع بارتيزان بلغراد في اليوروبا ليغ يوم 24 من نفس الشهر، قبل مواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في كأس الرابطة الإنجليزية في الـ30 من الشهر الحالي.