القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إريكسن، على رادار عملاق أوروبي كبير من أجل الحصول على خدماته خلال الصيف القادم.
ويحظى نجم توتنهام باهتمام كبير من ريال مدريد بجانب إنتر ميلان ويوفنتوس.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن بايرن ميونخ مهتم بالحصول على خدمات إريكسن، حيث يسعى البافاري لإعادة بناء الفريق بعد رحيل آريين روبن وفرانك ريبيري، واحتمالية مغادرة توماس مولر.
وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في الصيف المقبل، وبات من المؤكد رحيله عن السبيرز، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة.
ولم يحسم توتنهام حتى الآن موقفه من الموافقة على رحيل نجمه الدنماركي في كانون الثاني/يناير المقبل، أو الانتظار لنهاية الموسم ورحيله مجانًا، خاصة وأن الفريق يعاني بشدة من تذبذب النتائج هذا الموسم.
ويعتبر ريال مدريد الأكثر رغبة في ضم إريكسن، خاصة بعدما فشل في التعاقد مع بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
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