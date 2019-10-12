رياضة 2019-10-12 | 18:25 1,372 مشاهدة اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، حكام مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. واناط الاسيوي، مهمة قيادة مباراة منتخبنا الوطني وكمبوديا الى الحكم الياباني ليدا جومبي. ويواصل منتخب اسود الرافدين، تحضيراته في كمبوديا استعداداً لملاقاة اصحاب الارض يوم الثلاثاء المقبل. وارتقى المنتخب الوطني الى وصافة المجموعة الثالثة، برصيد اربع نقاط بفارق نقطتين عن المتصدرة ايران بعد فوزه على هونغ كونغ بثنائية في ملعب البصرة. المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صافرة يابانية تضبط مواجهة اسود الرافدين امام كمبوديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.