الداخلية تعلن ضبط عبوات ناسفة وصواريخ في كركوك

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن ضبط عبوات ناسفة وصواريخ في كركوك. وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبالاشتراك مع قوة من اللواء ١٢ شرطة اتحادية ومفرزة معالجة المتفجرات من اللواء ذاته، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تشرع بتفتيش قرية المنصورية وقرية السدة التابعتين لقضاء الدبس بمحافظة كركوك".



وأضاف أنه " تم العثور على ٢٥ عبوة ناسفة نوع بلازما و١٨ عبوة اخرى اسطوانية و٩ صواريخ ولغم ضد الدروع ومساطر مع بطارية عدد٣٠ وجليكانين c4 و١٥ مقذوفا حربيا"، مؤكداً أنه تم معالجة المواد من قبل الجهد الهندسي المرافق، دون حادث يذكر".

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