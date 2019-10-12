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صالح يهاتف الاتحاد الاوروبي ويشدد على وقف العمليات العسكرية التركية في سوريا

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أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، اتصالاً هاتفياً مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، فيما شدد على وقف العمليات العسكرية التركية في سوريا.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح أجرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي".

وشدد صالح خلال الاتصال، على "ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشكل عاجل وجدي لوقف العمليات العسكرية التركية في سوريا وتبني الطرق السلمية لحل المشاكل القائمة، ودعم السوريين في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوقهم في الأمن والاستقرار والسلام".

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