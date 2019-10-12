وسائل إعلام أمريكية: إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية نيوهامبشير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام أمريكية، السبت، أن إطلاق نار وقع داخل كنيسة في ولاية نيوهامبشير، دون وقوع قتلى.

وأضافت وسائل الإعلام أن الشرطة حاصرت الكنيسة، وألقت القبض على مشتبه به.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من مقتل أربعة أشخاص، وإصابة 3 آخرين جراء إطلاق نار في نادٍ اجتماعي خاص في نيويورك، بحسب الشرطة.

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وقال مسؤول في شرطة نيويورك، لم يتم توقيف أي شخص إثر إطلاق النار الذي وقع في بروكلين، فيما لا تزال الدوافع والظروف الدقيقة للحادث غير معروفة.

وذكرت الشبكة المحلية التابعة لمحطة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية، أن المكان الذي وقع فيه إطلاق النار ناد يفتح خارج ساعات العمل العادية.

وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية.