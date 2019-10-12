سفير الإمارات بموسكو: زيارة بوتين تجسيد لعلاقات البلدين الاستراتيجية

أكد معضد حارب مغير الخييلي، سفير الإمارات لدى روسيا، أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الإمارات، الثلاثاء المقبل، تأتي تجسيداً للعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين التي تشهد نمواً وتطوراً مستمراً في المجالات كافة.



وقال في حديث لوكالة أنباء الإمارات إن اللجنة المشتركة بين الإمارات وروسيا ساهمت بشكل كبير في تطوير علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات؛ ومنها الشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأشار إلى النمو في الاستثمارات بين الإمارات وروسيا، لافتاً إلى أن هناك صندوقاً استثمارياً مشتركاً يستثمر في القطاعات الصناعية في روسيا، بالإضافة إلى وجود نمو في العلاقات التجارية وزيادة في حجم الصادرات والواردات بين البلدين.

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وألمح إلى أن اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لمواطني البلدين ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد السياح الروس إلى الإمارات، إذ بلغ عددهم وفقاً لإحصاءات العام الماضي أكثر من 900 ألف سائح روسي، كما ارتفع أعداد السياح الإماراتيين إلى روسيا، حيث يتوافدون على مدن روسية عدة مثل موسكو وسوتشي وسانت بطرسبرج.

وعن التعاون في القطاع الفضائي بين دولة الإمارات وروسيا، أوضح أنه تجلى في مهمة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية، التي قضى خلالها 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية، ويعود اليوم إلى دولة الإمارات بعد إنجاز مهمته بنجاح.

وعبر قائلاً: "إننا جميعاً سعداء بهذا الإنجاز التاريخي في القطاع الفضائي، الذي يعبر أيضاً عن تطور التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات".

يشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية استضافت، السبت، الاجتماع التحضيري للجنة المشتركة التاسعة بين الإمارات وروسيا، حيث ترأس الاجتماع معضد حارب مغير الخييلي، سفير الإمارات لدى روسيا، ومكسيم سينيكوف، نائب مدير إدارة تنمية العلاقات الثنائية بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية.