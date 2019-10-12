بعد شق الإجماع العربي لحل الأزمة في سوريا.. حملة على تويتر للمطالبة بطرد قطر من الجامعة العربية.. ومغردون: «طرد الخائن حق من حقوق العروبة»

الموجز - شريف الجنيدي

تصدر هاشتاج #طرد_قطر_من_الجامعه_العربيه قائمة الأكثر تداولاً ومشاركة على موقع التغريدات القصيرة تويتر اليوم السبت.

جاء ذلك بعد ساعات من ختام أعمال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية.

وجاء في البيان الختامي لقمة وزراء الخارجية العرب عدد من القرارات العاجلة ضد تركيا، منها تخفيض العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، إلى جانب مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف العدوان التركي على شمال شرق سوريا.

ودشن النشطاء الهاشتاج بعدما أعلن وزير الخارجية العراقي، أن قطر والصومال تحفظتان على البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب، بشأن أزمة العدوان التركي على سوريا.

ونرصد لكم بعض التغريدات التي شارك بها النشطاء على الهاشتاج:

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- الشعوب العربية تتمنى من قادتها الكرام وتدعوهم إلى #طرد_قطر_من_الجامعه_العربيه ومن مجلس التعاون الخليجي كونها دويلة داعمة للإرهاب وتنفذ اجندات خبيثة ضد العالم العربي منذُ ١٩٩٦ .

السكوت عن عدم طردها كارثة وستستمر في تنفيذ أجندتها عبر سفاراتها و عملائها في الوطن العربي .

اطردووها

- الدويلة الأعرق فسادا وتدميرا للشعوب تؤييد تركيا بعد هجماتها على سوريا بالرغم من استنكار دول العالم لهذي الهجمات إلا أن الدويلة تستمر في دعمها وتسير حسب خططها التخريبية

- الاتراك عملو من قطر مركز انطلاق عمليات بعد انشاء القواعد التركية الجديدة في قطر وهذا تهديد واضح وصريح لجنيع دول المنطقة حيث ان الجميع يعرف اطماع تركيا التوسعية القذرة اللي ماهي بعيدة عن اعمال ايران الارهابية

- #طرد_قطر_من_الجامعه_العربيه هو طرد للارهاب من دولنا

- حق من حقوق العروبه طرد الخائن من الجامعه