رئيس اتحاد غرف التجارة والخدمات والسياحة بالبرازيل: مشاركة حسن مراد في اجتماع الميركوسور مهمة

رحّب رئيس اتحاد غرف التجارة والخدمات والسياحة في البرازيل، والرئيس الدوري للمؤتمر الثاني لدول الميركوسور، جوزيف تادروس، بـ"وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، الذي يزور ريو دي جينيرو لحضور اجتماع اتحاد غرف التجارة لمجموعة "الميركوسور"، والذي كان لبنان قد انضم إليه كعضو مراقب لأول مرة في تاريخ الإتحاد"، مشيراً الى "أهمية حضور الوزير مراد "لكونه يمثل الأسواق العربية التي سيكون لبنان بوابة دول الميركوسور اليها".

من جهته، أشاد السفير في وزارة الخارجية البرازيلية بيدرو داسيلفا، بـ"جهود مراد ودوره في تنشيط الإجتماعات التقنية بين الميركوسور ولبنان"، مشيراً إلى ان "أهمية حضوره تذكرنا بالقوة الاقتصادية الضخمة للجالية اللبنانية في البرازيل التي تتجاوز ال20 مليون نسمة، والتي تساهم في تطوير الحياة الإقتصادية والسياسية والثقافية لبلادنا".

لفت إلى انه "يشارك مع الخبراء اللبنانيين في مناقشة الإتفاقية المزمع توقيعها بين الميركوسور ولبنان"، واعدًا بـ"مواصلة العمل من ناحيته لدفع باقي دول الميركوسور الى العمل للوصول الى التوقيع النهائي للإتفاقية"، مضيفاً "إنه سيرسل وفدًا تقنيًّا الى لبنان في مطلع الأسبوع المقبل"، منوهاً بـ"الجهود المبذولة لتعزيز التعاون السياحي والإقتصادي من خلال مؤتمر ريو بيتكون في تشرين الثاني 2019".