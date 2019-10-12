البزري: ما حدث اليوم مع أسامة سعد غير مقبول وإهانة لكل المدينة

إعتبر رئيس بلدية صيدا السابق ر​عبد الرحمن البزري​ أن ما حدث اليوم مع النائب أسامة سعد هو أمر غير مقبول وهو إهانة لكل المدينة التي تعتبر ان نائباً منتخباً لها بأسلوب ديمقراطي تعرض لخللٍ واضح في تعامل الأجهزة الأمنية التي كانت تضبط تنظيم هذا الاحتفال وهذا الامر كان قد تكرر في السابق لحوادث مماثلة.

وأضاف البزري أن مبادرة رجال الأعمال السيد أحمد النداف "أبو محمود" هي مبادرة مشكورة وتُظهر مدى إلتزام أهالي مدينة صيدا بالدولة ومؤسساتها التي هي وللأسف غائبة عن المدينة ولا تُظهر إلاّ وجهها البشع في معظم الحالات خصوصاً في ما يتعلق بعدم ضبط الفوضى الموجودة والتعديات لصالح الذين عليهم غطاء سياسي كما وغيابها الواضح خدماتيا وكهربائياً وإنمائياً ووظيفياً. وختم شاكراً للنداف مبادرته داعياً الدولة الى مراجعة حساباتها في التعامل مع المواطنين عموماً وصيدا تحديداً قبل فوات الأوان.