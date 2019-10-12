أكد محافظ الشمال رمزي نهرا، في حديث تلفزيوني، أن موضوع مادة الأميونت في شكا على بساط البحث منذ لحظة تسلمه لمهامه، لكنه أشار إلى أن الملف معقد جداً والحل صعب، لافتاً إلى أن نقل هذه المادة من مكانها يتطلب شركات متخصصة.
وأوضح نهرا أن أي نقل بطريقة غير مدروسة سيؤدي إلى كارثة، مشيراً إلى أن الأزمة تعود إلى 20 عاما إلى الوراء، مؤكداً أن المعالجة تتخطى قدرات المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر نهرا: معالجة أزمة الاميونت في شكا تتخطى قدرات المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.