نهرا: معالجة أزمة الاميونت في شكا تتخطى قدرات المحافظة

أكد محافظ الشمال ​رمزي نهرا​، في حديث تلفزيوني، أن موضوع مادة الأميونت في شكا على بساط البحث منذ لحظة تسلمه لمهامه، لكنه أشار إلى أن الملف معقد جداً والحل صعب، لافتاً إلى أن نقل هذه المادة من مكانها يتطلب شركات متخصصة.

وأوضح نهرا أن أي نقل بطريقة غير مدروسة سيؤدي إلى كارثة، مشيراً إلى أن الأزمة تعود إلى 20 عاما إلى الوراء، مؤكداً أن المعالجة تتخطى قدرات المحافظة.