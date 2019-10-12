أكّد رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا نثمن الموقف العربي الجامع بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحماية العلاقات العربية- العربية وتعزيزها، ونحن في ​لبنان​ كنا وسنبقى ملتزمين الإجماع العربي لما فيه خير بلدنا ومصلحة العرب أجمعين".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: كنا وسنبقى ملتزمين الإجماع العربي لما فيه خير بلدنا ومصلحة العرب أجمعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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