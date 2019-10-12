زياد ضاهر زار المركز الطبي في شبعا

زار عضو المكتب السياسي لـ "​تيار المستقبل​" زياد ضاهر على رأس وفد المركز الطبي في شبعا والتقى قيادة الجماعة برئاسة مسؤول المنطقة الشيخ شريف عطوي. وأكّد ضاهر دعم استمرار المستوصف والتكامل والتعاون بين الجميع في خدمة أهلنا في المنطقة واستمرار اللقاءات والحوار الدائم فيما يخدم مصلحة المنطقة واهلها. بدورها أكدت الجماعة على ثباتها على نهجها في العمل من أجل مصلحة المنطقة وأهلنا الكرام، ومد يد التعاون للجميع في كل المجالات.

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