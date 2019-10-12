أكد أمين سر تكتل لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان "إننا في لحظة تستحق ان نقول فيها ما ارهبها ساعة في حضرة الشهداء الذين لا نكتفي باحياء ذكراهم بل نجدد العهد والوعد بالبقاء اوفياء لتضحياتهم"، مشيراً إلى "أنه كما شهِدنا مع العماد ميشال عون لحقِّ لبنان في الحياة في 13 تشرين علينا أن نَشهد اليوم مع رئيس الجمهورية ميشال عون لحقِّ لبنان بأن يكون دولة".
وخلال احياء ذكرى 13 تشرين من دير القلعة، لفت كنعان إلى أن "تنفيذ الاصلاح ليس عملا حزبيا بل هو واجب وطني لمعالجة التراكمات فلنكثِر من الأفعال اذا ولنقلّ من الكلام".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: كما شهدنا مع العماد عون لحق لبنان بالحياة علينا أن نشهد مع الرئيس عون لحق لبنان بأن يكون دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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