"البعث" دان الاعتداءات التركية على الاراضي العربية السورية

عقد مجلس فرع البقاع لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان إجتماعاً استثنائياً في بلدة العين في محافظة بعلبك الهرمل بإشراف القيادة القطرية للحزب وبحضور الأمين القطري نعمان شلق وأمين فرع البقاع المحامي حافظ المولى. ودان المجتمعون "الاعتداءات التركية على الاراضي العربية السورية، باعتبارها نابعة من حقد دفين طامع باعادة امجاد السلطنة العثمانية على بلاد الشام والمنطقة العربية"، مؤكدين "انتصار الدولة السورية في أعتى حرب كونية عليها، وفي مواجهة الارهاب العالمي والدول الاستعمارية الداعمة له واسقاط كل مشاريع التقسيم بقيادة الرئيس المناضل بشار الأسد".

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