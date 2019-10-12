دان رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ​وديع الخازن​ الهجمة التركية على مناطق سوريا الشمالية مستهدفة المسيحيين والأكراد، وقال: "إنّ الإجتياح العسكري التركي شمالي سوريا، الجارف بالحديد والنار ضحايا من مسيحيين وأكراد، إنما يحاول إفراغ مناطقهم من وجودهم ليزرع مكانهم النازحين السوريين الأتراك الهوى، عابثاً بقدر أهالي تلك المناطق الذين لا يُشاطرونه هذا المصير الأسود، وكلّ ذلك تحت أنظار العالم الشاخص إلى هذا العدوان بوقفة المتفرّج". وقال: "بئس الدول والمؤسسات الدولية والعربية، وكأنها غائبة ومغشي عليها حتى لا نقول متواطئة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخازن دان الهجمة التركية على مناطق سوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.