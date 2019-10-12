الشيخ ماهر حمود يزور النائب أسامة سعد متضامنا

قام رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ​ماهر حمود​ بزيارة النائب ​أسامة سعد​، معربا عن تضامنه إزاء الإشكال الذي حصل خلال افتتاح مركز قوى الأمن الداخلي. ورأى ان "الخطأ كبير بحق المدينة وأهلها، ولم تقنعنا كل المبررات التي سمعناها، وعلى وزيرة الداخلية أن تقدم الاعتذار عما حصل وأن تحاسب المسؤولين عن هذا الخطأ الجسيم"، مؤكدا ان "قطع الطريق ولو لفترة محدودة لا يخدم أية قضية بل يسيء إليها، ويبقى الموقف السياسي والشعبي والقانوني والمعنوي قويا جدا في مواجهة هذا الخطأ الذي يجب التراجع عنه بصورة واضحة وبما يتناسب مع حجمه. وقد حضر اللقاء المحامي محيي الدين حمود والحاج عبد السلام صالح".

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