لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​ في حديث تلفزيوني إلى "إننا نحضر قانونا ليكون لدينا لجنة عن الصحة والغذاء ونحن بحاجة لثورة ولدينا طبقة سياسية بحاجة للتغيير والتي لا تتغير عبر التلفزيون رغم دور الاعلام الكبير"، مشيراً إلى أن "مادة "الأميانت" هي مسبب كبير جدا للسرطان ضررها لا يظهر على الشخص فورا بل من الممكن أن يجلس في جسم الانسان لعشرات السنوات دون أن يظهر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: نحن بحاجة لثورة ولدينا طبقة سياسية بحاجة لتغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.