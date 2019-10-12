الخارجية التركية: سنبقي عناصر داعش وأسرهم داخل المنطقة المحررة بسوريا

أكدت ​وزارة الخارجية التركية​ "إنها في هذه المرحلة ستبقي على عناصر "داعش" وأسرهم الذين ستتولى تركيا احتجازهم داخل المناطق المحررة من إرهاب "ب ي د/بي كا كا" داخل سوريا"، مشيرةً إلى "إننا مستعدون للعمل مع المنظمات الدولية والدول التي ينتمي إليها عناصر "داعش" الأجانب في إعادة تأهيل زوجاتهم وأطفالهم غير المتورطين في جرائم".

وفي بيان لها، أشارت الخارجية التركية إلى أن "تركيا ستعمل بخصوص إبقاء عناصر داعش وعوائلهم في المناطق المحررة من الإرهاب داخل سوريا"، موضحةً أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال مكالمته الأخيرة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، أن تركيا ستتولى احتجاز عناصر داعش المحتجزين في المناطق التي سيتم تحريرها من الإرهابيين في أطار عملية "نبع السلام"، واحتجاز أسرهم في المخيمات الموجودة في مسار العملية العسكرية".

وشددت على أن "الحل النهائي لعناصر داعش الأجانب، وأسرهم، هو استعادتهم من قبل الدول التي يحملون جنسيتها، ومحاكمتهم، وإعادة تأهيلهم"، مبينة أن "تركيا تبدي أهمية كبيرة للجهود المشتركة للمجتمع الدولي في هذا الصدد"، لافتةً إلى أن "تركيا ستواصل تقديم كافة اسهاماتها لجهود المجتمع الدولي بهدف استعادة إرهابيي داعش وأسرهم من قبل دولهم، ومحاكمتهم وإعادة تأهيلهم".